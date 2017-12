Zëvendës-kryeministri Pacolli: SHBA-të mbeten të përkushtuara ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor

Zëvendëskryeministri i Kosovës dhe shefi i diplomacisë së Kosovës, Behxhet Pacolli ka theksuar SHBA do të mbetet e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe do të rrisë edhe më shumë fokusimin dhe angazhimin e saj.

“Në vazhdim të takimeve të nivelit të lartë gjatë vizitës time në SHBA, së bashku me Ministrat e Jashtëm të vendeve fqinje dhe ato nga rajoni takuam Këshilltarin për Siguri Kombëtare të Presidentit Trump, Gjeneralin H.R. McMaster, në Shtëpinë e Bardhë. ShBA do të mbetet e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe do të rrisë edhe më shumë fokusimin dhe angazhimin e saj”, ka shkruar Pacolli.