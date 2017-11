Zëvendëskryeministri Pacolli: Evropa nuk duhet assesi të na shohë si barrë, por si plotësim të saj

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Jashtëm të Kosovës, Behxhet Pacolli, ka thënë se mos liberalizimi i vizave për Kosovën është një padrejtësi e pamerituar dhe se në këtë drejtim Evropa nuk duhet t’i konsiderojë shtetasit e Kosovës si barrë. Ai gjatë një takimi me Grupin e Miqësisë Francë – Kosovë, ka prezantuar argumentet e tij bindëse se pse duhet të mënjanohen këto rezerva, duke thënë se përpjekja do të jetë e dyanshme. “E para: për të bindur Evropën, që kosovarët duhet të lëvizin urgjentisht brenda kontinentit, të cilit natyrshëm i përkasin, dhe e dyta: për të bindur kosovarët, që të ushtrojnë në mënyrë të përgjegjshme këtë të drejtë. Evropa veçse do të përfitojë nga energjia e popullsisë së re dhe mendje hapur të Kosovës. Evropa nuk duhet assesi të na shohë si barrë, por si plotësim të saj”, tha Pacolli.

Duke nënvizuar faktin se “liria e lëvizjes është e drejtë themelore e njeriut”, deputetët francezë megjithatë shprehën rezervat për fluksin e azilantëve ekonomikë, që do të mund të gjeneronte heqja eventuale e regjimit të vizave. Kryetari i Grupit të Miqësisë Francë-Kosovë, Bruno Questel, konsideroi veçanërisht të rëndësishme dhe shpresëdhënës faktin, që autoritetet kosovare deklarojnë bindshëm referimin e tyre ndaj vlerave të iluminizmit, ku Franca është nënshkruesja e parë.

Ndryshe, në këtë takim është biseduar për bashkëpunimin ekonomik, prodhimin bujqësor, industrinë e lehtë, turizmin dhe inovacionin. Ministri Pacolli ka ftuar deputetët të bëhen katalizatorë në vënien e një dinamike të re në marrëdhëniet në mes dy vendeve. “Duhet kërkuar një ndryshim modeli. Jo i atillë, që investitori vjen, ndërton e shkon, por që investitori ndërton formula afat-gjate bashkëpunimi me prodhuesit lokalë”, tha Pacolli. Ai foli për nevojën e avancimit të shkëmbimeve arsimore si dhe krijimit të urave të miqësisë përmes artit. Në këtë kontekst, ai përmendi ekspozitën me veprat e artistit të shquar Kosovar, Simon Shiroka, e cila pritet të inaugurohet nesër në Paris dhe do të qëndrojë e hapur deri në fund të muajit.