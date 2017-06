Zyrtarët e lartë të Vetëvendosjes, Visar Ymeri, Albin Kurti dhe Shpend Ahmeti, gjatë qëndrimit të tyre, në Bruksel janë pritur në takim nga eurodeputetët: Tanja Fajon dhe Knut Fleckenstein. Në takim u diskutua për procesin zgjedhor në Kosovë, rezultatet e zgjedhjeve dhe formimin e qeverisë së re. Po ashtu përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje thuhet të kenë njohur eurodeputetët me me prioritetet e programit të tyre qeverisës dhe me faktin se tani janë partia më e madhe në vend.