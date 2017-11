Oda Afarizmit të Kosovës organizon tryezën me prodhuesit e miellit në Kosovë

Oda Afarizmit të Kosovës sot organizon takim të përbashkët me prodhuesit e miellit në Kosovë. Takimi është projektuar për të identifikuar dhe artikuluar pengesat e të bërit biznes për prodhuesit e miellit. Kosova është vendi i 76-të në botë që bënë pasurimin e miellit me acid folik dhe hekur, çka ndikon shumë në ruajtjen e shëndetit publik dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Takimi do të fokusohet në sfidat me të cilat po përballet prodhuesi i miellit, sidomos në pasurimin e miellit me acid folik dhe hekur dhe sfidave që ka ky sektor që të punoj gjatë gjithë vitit. Të ftuar do të jenë prodhuesit e miellit në Kosovë, Vesel Krasniqi – Zv. ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, dhe Bashkim Zejnullahu – kryetar i Shoqatës së mullisëve të Kosovës.