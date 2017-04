Donika Kadaj-Bujupi: Nuk do të lejojmë të ratifikohet Marrëveshja për Demarkacionin

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Kadaj-Bujupi, ka paralajmëruar se deputetët e partive opozitare nuk do të lejojnë të ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi. Ajo ka theksuar se nëse kjo marrëveshje sillet për votim në Kuvend, ne do të shkojmë edhe përdorimit të gazit lotsjellës. Demarkacioni nuk kalon dhe çdo përpjekje për të ka me qenë e kotë. Demarkacioni me Malin e Zi është marrëveshje të tradhtisë. Do ta kundërshtojmë brenda dhe jashtë Kuvendit, ka paralajmëruar deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Donika Kadaj-Bujupi.