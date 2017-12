Ministri Berisha zhvilloi takime bilaterale gjatë konferencës së Kartës së Adriatikut-A5

Ministri i FSK-së, Rrustem Berisha, dhe delegacioni që e shoqëronte në përbërje: drejtori i Drejtorisë për Politika dhe Plane të MFSK-së, Faruk Geci dhe koloneli Fadil Hadergjonaj, këshilltar ushtarak i ministrit, zhvilluan disa takime bilaterale në Ohër të Republikës së Maqedonisë, gjatë punimeve të konferencës SHBA- Karta e Adriatikut-A5.

Fillimisht, ministri Berisha dhe delegacioni i ministrisë për FSK-në, u takuan me ministren e Mbrojtjes të Republikës së Maqedonisë, zonjën Radmilla Shekerinska-Jankovska. Në takimin e përbashkët të dy ministrave u bisedua për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet dy ministrive dhe dyja vendeve.

Me këtë rast, ministri Berisha i shprehu ministres Shekerinska, gatishmërinë e MFSK/FSK për pjesëmarrje në operacione jashtë vendit me kapacitetet aktuale, pastaj u bisedua për shkollimin e kadetëve të FSK-së nga radhët e komuniteteve pakicë në Akademinë e Mbrojtjes të Maqedonisë, si dhe gatishmërinë e FSK-së për të ofruar trajnime në Qendrën e Trajnimit të FSK-së, për Kërkim- Shpëtim të personelit të Ushtrisë së Maqedonisë, dhe me theks, që ka Kosova ka nevojë për mbështetje në rrugën e saj për anëtarësim në iniciativa rajonale dhe më gjerë.