Ministri i FSK-së, Rrustem Berisha gjatë vizitës në Kanada, është takuar me autoritete të larta të sigurisë

Ministri i FSK-së, Rrustem Berisha gjatë vizitës së tij në Kanada, ku mori pjesë në punimet e Forumit Ndërkombëtarë për Siguri në Halifaks, ka zhvilluar një varg takimesh bilaterale me homologë nga shtete mike të Republikës së Kosovës. Fillimisht, u prit në takim nga nikoqiri i konferencës, ministri i Mbrojtjes së Kanadasë, zotëri Harjit Sajjan, me të cilin zhvilluan një takim miqësor, ku u bisedua kryesisht për marrëdhëniet e mira ndërmjet Kanadasë dhe Kosovës si dhe për gjetjen e mundësive për intensifikimin dhe konkretizimin e marrëdhënieve në të ardhmen. Në Halifax, ministri Berisha zhvilloi takim zyrtar edhe me ministrin e Mbrojtjes së shtetit të Zvicrës, z. Guy Parmelin, përmes të cilit ka falënderuar popullin e Zvicrës dhe autoritetet e këtij shteti për përkrahje të qëndrueshme si dhe kontributin për paqe dhe siguri ndaj Kosovës dhe më gjerë.