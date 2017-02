Në Bern të Zvicrës do të protestohet për lirimin e Ramush Haradinajt, i cili po mbahet në Colmar të Francës, në bazë të një fletë-arresti të lëshuar nga Qeveria e Serbisë në vitin 2004. Protesta me kërkesë për lirimin pa kusht të Komandantit të Zonës Operative të Dukagjinit gjatë luftës, Ramush Haradinaj, do të mbahet më 25 shkurt, në orën 14.00, në Bern të Zvicrës. Edhe me këtë rast, nga Këshilli i organizimit të protestës, ftohen bashkatdhetarët nga Zvicra dhe nga vendet e tjera, që t’ i dhe t’ i bashkohen protestës për lirimin e kryetarit të AAK-së Ramush Haradinaj.