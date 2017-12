Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj: Komisioni dha vetëm vlerësime, nuk ofroi fakte konkrete

Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj ka deklaruar se dëgjoi vlerësime dhe jo ndonjë provë materiale apo ndonjë fakt konkret nga komisioni i ri për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror në lidhje me shënimin e kufirit me Malin e Zi. Hoxhaj në mbledhjen e kabinetit qeveritarë, ka thënë se Qeveria është e interesuar ta shtyjë këtë çështje përpara duke dërguar në Kuvend. Ai tha se dëgjoi vlerësime të përgjithshme por jo ndonjë fakt konkret. “Mandatin që keni marrë nga kryeministri ka qenë të gjendet e vërteta. Unë dëgjova vlerësime dhe jo ndonjë provë materiale dhe jo ndonjë fakt konkret. Ju jeni komisioni i 5 që merreni me këtë temë. Iu dëgjova me vëmendje, nuk ishit konkret dhe nuk pash ndonjë qartësi të re. Kur kemi marrë vendim më mbledhjen e Qeverisë, unë kam thënë se kur temat janë komplekse është detyrë e komisioneve dhe politikës që t’i thjeshtësojë, sot e kam përshtypjen që e keni komplikuar edhe më tutje”, tha ai. Hoxhaj ka shtruar pyetjen se si mundet të bëhet shënimi i një kufirit me dy kritere, duke përdor kriterin katastral në një pjesë dhe kriteri topografik që ka përdorë komisioni.