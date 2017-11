Selim Pacolli: Me Shpendin u bëmë bashkë për ti dhënë krahë e shpresë Prishtinës

Kandidati i AKR-së për kryetar të Prishtinës, Selim Pacolli i cili nuk arriti të hyjë në garën për balotazh, ka thënë se është bashkuar me Shpend Ahmetin për t’i dhënë krahë Prishtinës. “Shpend, sot e tutje do ta kesh edhe një krahë shtesë. Na quajtën koalicion i biznesit, por ne nuk bëmë biznes. Me Shpendin e LVV u bëmë bashkë për ti dhënë krahë e shpresë Prishtinës”, ka thënë Pacolli. Ai shtoi se vota për Shpend Ahmetin është edhe votë për të, dhe se do t’i qëndrojë besnik Ahmetit deri në fund.